Juventus-Sampdoria, le probabili formazioni: Sarri ritrova Bonucci

Contro la Sampdoria la Juventus cerca i tre punti scudetto sfumati a Udine e Sarri ritrova Bonucci dopo la squalifica in coppia con De Light al centro della difesa, mentre a destra si rivedrà Cuadrado con Alex Sandro a sinistra. A centrocampo, torna Pjanic in cabina di regia, affiancato da Bentancur e Rabiot. In avanti, dovrebbe essere ancira confermato il tridente Bernardeschi-Dybala-Ronaldo. Ranieri non potrà disporre degli Colley e Viera, oltre che dell’infortunato Ekdal.LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS (4-3-3): Szczney, Cuadrado, Bonucci, De Light, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Bernardeschi-Dybala-Ronaldo. ...SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Berezinsky, Yoshida, Chabot, Augello, Depaoli, Thorsby, Linetti, Jankto, Quagliarella, Gabbiadini.