Juventus-Sampdoria, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Sabato 25 Settembre 2021, 16:56

Nel lunch match di domani, la Juventus di Massimiliano Allegri cerca la sua seconda vittoria dopo il successo, in Liguria, contro lo Spezia, arrivato grazie al gol decisivo di Matthijs de Ligt. Ma non sarà una partita semplice, tutt'altro. Ad attenderla all'Allianz Arena, infatti, ci sarà la Sampdoria di Roberto D'Aversa, che ha già fermato l'Inter di Simone Inzaghi e che viene da una pesante e sonora sconfitta in casa contro il Napoli (0-4, il passivo per i blucerchiati di giovedì al Ferraris). Ecco le probabili formazioni dei due allenatori.

Juventus-Sampdoria, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Morata. All. Allegri

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All. D'Aversa

Dove vederla in tv e streaming

La sfida delle 12:30 di Torino tra Juventus e Sampdoria sarà trasmessa sia da Dazn, sia da Sky Sport Calcio, al numero 202 del satellite e 249 e 273 del digitale terrestre. Sarà quindi disponibile in streaming sull'app della piattaforma britannica e su Sky Go, oltre che su Now Tv.