Juventus-Sampdoria, le pagelle: Cristiano Ronaldo leader indiscusso

PERIN 5,5 Spiazzato dal rigore di Quagliarella, attento su Caprari a inizio ripresa. Rischia la frittata con un rinvio maldestro che innesca il pareggio (annullato per fuorigioco) di Saponara.DE SCIGLIO 6,5 Lucido, propositivo, trova sempre il compagno e sbaglia pochissimo.RUGANI 6 Sceglie bene la posizione e trova spesso l’anticipo, ma si concede un paio di amnesie rischiose (quando ad esempio si dimentica Quagliarella davanti a Perin nella ripresa) e perde qualche pallone di troppo in uscita.CHIELLINI 7 Implacabile in fase difensiva, dalla sua parte non passano mai. Si concede libertà offensive e per poco non trova l’assist decisivo per Dybala.ALEX SANDRO 6 Prestazione intensa, spinge e copre ma sbaglia qualche pallone di troppo.EMRE CAN 5,5 In crescita in fase di interdizione, ma ancora poco dinamico a livello di inserimenti e movimenti senza palla. Un suo tocco di braccio in area causa il rigore del pareggio di Quagliarella.PJANIC 6,5 Fisicamente non al top, ma piedi e testa viaggiano alla grande. La sua assenza a Bergamo si è sentita, torna titolare e la Juve vince.MATUIDI 6,5 E’ ovunque, corre, lotta e sfiora il gol. Due occasioni, la più clamorosa – sinistro al volo - neutralizzata da una super parata di Audero.(37’ st Douglas Costa ng)DYBALA 6 Ci prova con un sinistro velenosissimo su assist di Chiellini, spara fuori il possibile 3-1 a metà ripresa. Ma si vede soprattuto a cucire il gioco tra centrocampo e attacco.RONALDO 7,5 Buca Audero con il primo tiro in porta dopo 2 minuti, trova il gol da tre punti su rigore. Leader indiscusso, capocannoniere della A, 14 gol in campionato e la sensazione che la Juve non può più fare a meno di lui.MANDZUKIC 6 Cross, spallate e scivolate a recuperare palloni preziosi. Non segna ma c’è sempre.(24’ st Bernardeschi 6 Un padio di guizzi, sta tornando)ALLEGRI 6,5 Chiude il 2018 a 101 punti e il record di 53 punti nel girone di andata. La Juve non sarà brillantissima ma è inarrestabile.