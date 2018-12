Juventus-Sampdoria 1-0 La Diretta Apre subito Cristiano Ronaldo

Ultimo aggiornamento: 12:39

La sfida tra Juventus e Sampdoria apre alle ore 12.30 il programma della 19a giornata di Serie A, l'ultima prima della pausa invernale. I campioni d'Italia in carica e primatisti della classifica tornano a giocare di fronte ai propri tifosi dopo il pareggio di Santo Stefano a Bergamo contro l'Atalanta, mentre i blucerchiati, che grazie alla vittoria casalinga sul Chievo hanno scavalcato il Milan al 5^ posto, vogliono i 3 punti per insidiare la quarta posizione al momento occupata dalla Lazio.Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.Audero; Sala, Colley, A. Ferrari, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari.