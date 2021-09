Diretta Juventus-Sampdoria alle ore 12:30, formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

Domenica 26 Settembre 2021, 11:07 - Ultimo aggiornamento: 11:34

Ritrovata la vittoria contro lo Spezia di Thiago Motta, la Juventus ospita la Sampdoria di Roberto D'Aversa con l'obiettivo di continuare a fare punti e colmare il gap che la divide dalle altre grandi, specie dopo il pareggio di ieri tra Inter e Atalanta. Ma i blucerchiati non saranno un piatto semplice da digerire, per Massimiliano Allegri, nel lunch match dell'Allianz Arena, anzi. Anche perché vengono da una pesante sconfitta con il Napoli, che vorranno dimenticare. Nel migliore dei modi.

Juventus-Sampdoria, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Morata. All. Allegri

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Thorsby, Ekdal, Depaoli; Caputo, Quagliarella. All. D'Aversa

Dove vederla in tv e streaming

La sfida delle 12:30 di Torino tra Juventus e Sampdoria sarà trasmessa sia da Dazn, sia da Sky Sport Calcio, al numero 202 del satellite e 249 e 273 del digitale terrestre. Sarà quindi disponibile in streaming sull'app della piattaforma britannica e su Sky Go, oltre che su Now Tv.