Juventus-Samp 4-2, i bianconeri incassano due gol in un minuto. Decisivi Rabiot e Soulé nella ripresa

La Juve scherza col fuoco, va in vantaggio 2-0 poi si fa recuperare in un minuto dalla Samp, ma nella ripresa conquista i tre punti con le zampate di Rabiot e Soulé per il 7° posto in classifica, e senza il -15 sarebbe seconda a +3 sull’Inter. L’unica nota stonata della serata all’Allianz sono gli infortuni di Bonucci e Bremer, entrambi costretti al cambio, in vista del Friburgo e soprattutto il momento buio di Vlahovic, entrato ufficialmente in una spirale delicatissima. Il serbo sbaglia un rigore e batte il suo record negativo d’astinenza, da quando è in Italia: 5 partite consecutive di campionato senza gol, più una di Europa League contro il Friburgo. E’ l’unico attaccante a disposizione di Allegri, ma nel primo tempo la scena se la prendono Bremer e Rabiot, con due colpi di testa imparabili per il 2-0 prima della mezz’ora.

Sembra tutto facile e invece la Juve si complica la vita, la squadra si addormenta e la Samp ne approfitta ribaltando la partita in un minuto. Al 31’ Augello approfitta di un rimpallo in area e fredda Perin, al 32’ l’affondo di Djuricic, imbeccato da Zanoli per il 2-2. Lo Stadium fischia, Allegri prova a svegliare i suoi dalla panchina, nella ripresa getta nella mischia Locatelli e Cuadrado, e la differenza si vede. Rabiot trova il varco del 3-2 di sinistro, su assist di Fagioli. La Juve potrebbe dilagare, ma il rigore (fallo di Augello su Cuadrado) calciato da Vlahovic si infrange sul palo, partita stregata per il serbo che nel finale colpisce in pieno anche la traversa, ma per sua fortuna ci pensa Soulé e ribadire in rete per il definitivo 4-2. Dopo la tribuna punitiva contro il Friburgo Pogba è out per un risentimento muscolare, stagione maledetta per il francese, mentre la Juve ha reagito alla sconfitta contro la Roma all’Olimpico, e ora punta il ritorno degli ottavi contro il Friburgo