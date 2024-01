Juventus-Salernitana 6-1, bianconeri ai quarti di Coppa Italia contro il Frosinone. Brillano Chiesa e Cambiaso, altra magia di Yildiz

Una pioggia di gol si abbatte sulla Salernitana, in vantaggio allo Stadium ma poi travolta dalla reazione rabbiosa della Juventus, trascinata ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Frosinone dalle seconde linee. Anche senza Bremer e Vlahovic (entrato solo nel finale), i bianconeri dominano e esagerano nel finale con una magia di Yildiz, sempre più decisivo nelle gerarchie di Allegri. Chiesa incontenibile, miglior prestazione stagionale di Cambiaso, ma è difficile trovare un difetto a una Juve praticamente perfetta, e sempre più solida, matura e consapevole della propria forza. Tutto l’opposto di una Salernitana fiaccata dalle assenze per infortuni e dal mercato, ad Inzaghi - eliminato dalla Coppa Italia - servirà un miracolo domenica sera per strappare punti a questa Juve. Salernitana in vantaggio a sorpresa, dopo una follia di Gatti che spalanca la porta a Ikwuemesi, ma Chiesa suona la carica e la musica cambia immediatamente.

Torre di Chiesa per il pareggio di Miretti, poi raddoppio firmato proprio da Cambiaso che ribalta la Salernitana e completa la rimonta. La Juve stavolta non si accontenta del corto muso e ci pensa Rugani a piazzare la zampata del 3-1, dopo un batti e ribatti in area. Si chiude la partita ma la Juve ha ancora fame e l’ingresso in campo di Yildiz mette altra benzina sul fuoco: il turco incanta ancora, prima innescando l’autogol del 4-1 di Bronn, poi con una magia in area di rigore per il 5-1. C’è ancora gloria per il debutto di Nonge e infine per il 6-1 definitivo di Weah, con un tracciante sotto la traversa che è una sentenza. La Juve brilla allo Stadium mentre la Salernitana affonda, e ora la Coppa Italia diventa un obiettivo primario per Allegri, per tornare ad alzare un trofeo dopo più di due anni, la vera domanda è come si potrà tenere ancora in panchina questo Yildiz?