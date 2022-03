La Juventus cancella il Villarreal con un 2-0 senza storia alla Salernitana. Decidono Dybala e Vlahovic

Nessun contraccolpo, contro la Salernitana arrivano tre punti per mettere pressione all’Inter (a un punto di distacco in classifica), cancellare l’eliminazione in Champions e dimenticare il nervosismo di una settimana complicata. E’ tornata la Juve dei 16 risultati utili consecutivi in campionato, basta il primo tempo per capire che è un’altra squadra da quella annientata 3-0 dal Villarreal, e chissà come sarebbe andata in Champions con Chiellini e questo Dybala titolari. Sì, perché in attesa dell’incontro di domani per il rinnovo di contratto, Paulo torna al centro della Juventus con una partita di sostanza. Decisivo, un gol e parecchie giocate di classe. Apre le marcature con una sterzata precisa e una stoccata di sinistro che bacia il palo, poi esulta con accenno alla panchina, incassando il gesto d’intesa di Allegri. L’abbraccio sincero tra i due, dopo la sostituzione nella ripresa, evidenzia che è tornato il sereno e il gruppo è compatto. In campo c’è troppo divario e la Juve fa praticamente quello che vuole, domina il possesso e quando accelera fa male, come al 29’ quando Vlahovic svetta su Mazzocchi e trasforma un cross di De Sciglio nel 2-0. Il serbo torna a segnare dopo due partite a secco mentre Dybala entra nella top ten dei marcatori Juve all time con 113 reti, a meno due da un certo Baggio. La Salernitana nel primo tempo è tutta in una conclusione di Bonazzoli a una spanna dal palo, ma poco più, Chiellini scricchiola e allora Allegri lo tiene a riposo all’intervallo, dentro Rugani. Entra Verdi dall’altra parte e la Salernitana inizia a prendere più campo e fiducia ma la Juve rimane padrona del campo, e prova a gestire abbassando il ritmo. Unico grosso rischio la girata al volo di Bonazzoli su cui si supera Szczesny, Allegri capisce che c’è il rischio di spegnersi e allora richiama i suoi ad alta voce da bordocampo, ma la Juve torna alla vittoria e sale a -1 dall’Inter, prossima avversaria dopo la sosta.