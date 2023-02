Allegri scuote la Juventus: «Con la Salernitana è uno scontro diretto, dobbiamo raggiungere la quota salvezza a 40 punti»

Uno scontro diretto per la classifica, a Salerno. Difficile anche solo immaginarlo a inizio stagione, ma con i -15 punti di penalizzazione il primo obiettivo stagionale si è abbassato alla quota salvezza. «Dobbiamo raggiungere 40 punti che è la quota salvezza, mi viene da ridere ma è così - Allegri non fa troppi giri di parole -. Guardano la classifica è uno scontro diretto. Darsi obiettivi adesso è impensabile. Abbiamo 23 punti, siamo 13esimi, dobbiamo raggiungere la 12esima posizione e scalare piano piano la classifica. Domani è da vincere, nelle ultime 3 di campionato abbiamo fatto un punto e dobbiamo riprenderci. Ci son stati tolti 15 punti, dobbiamo raggiungere ora chi è davanti a noi, dobbiamo fare bene sul campo, alibi non ce ne sono».

INFORTUNI «Bonucci, è tre giorni che ha l’influenza, Pogba il solito, Paredes ha un fastidio alla zampa d’oca e non sarà convocato, gli altri sono tutti a disposizione. Il recupero di Bonucci è in linea. Questa influenza l’ha un po’ fermato, poi valuteremo il discorso rientro. Abbiamo bisogno di lui».

TRIDENTE «Un cambio di sistema è difficile, non ho ancora deciso ma farò le mie valutazioni. Vlahovic fisicamente sta bene, è più leggero e dinamico rispetto a quando è arrivato. Anche Kean sta bene, in questo momento lasciarlo fuori mi viene difficile. Il tridente è un’ipotesi ma non ho ancora deciso. Abbiamo tanti giocatori che rientrano dagli infortuni e tutti devono mettersi a disposizione della squadra. Chiesa sta bene».