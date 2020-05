Juventus, Ronaldo alla Continassa: ma è solo toccata e fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più che un ritorno in grande stile è stata una toccata e fuga, un primo approccio con la vecchia-nuova realtà alla Continassa 72 giorni dopo l’ultima volta. Cristiano Ronaldo ha varcato i cancelli del centro sportivo juventino in mattinata alle 9.21, a bordo della sua auto aziendale, per sottoporsi ai controlli sanitari previsti e riprendere contatto con i campi. Allenamenti ancora a gruppi, con particolare attenzione alla tattica e qualche timida apparizione del pallone, il tutto ancora lontano anni luce dai ritmi di tre mesi fa, ma lo stesso CR7 - come quasi tutti i suoi compagni - ha mantenuto una buona condizione fisica, seguendo i programmi personalizzati studiati dai preparatori atletici juventini durante il lockdown. Oltre a Maurizio Sarri, presente al JTC anche Andrea Agnelli, che proprio oggi ha festeggiato i 10 anni di presidenza, in campo anche tutti gli altri giocatori, compresi quelli che hanno già terminato la quarantena. In settimana proseguiranno i rientri, gli ultimi a tornare in campo saranno Rabiot e Higuain, e intanto Ronaldo scalda i motori e punta la ripartenza.