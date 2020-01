Juventus, Sarri avvisa: «Roma meglio in trasferta, ci farà soffrire»

«Basta vedere i risultati della Roma in trasferta per capire quanto domani sarà per noi una partita difficile, molto delicata». Così Maurizio Sarri, alla vigilia dei quarti di Coppa Italia, a Torino, contro i giallorossi che la Juventus ha battuto 9 giorni fa all'Olimpico: «Fuori casa la Roma segna di più e subisce la metà dei gol. È una squadra di ottimo livello, ci farà soffrire». Sarri potrebbe riproporre il tridente, «ma non è deciso ancora nulla, neppure il modulo. Ed è normale - aggiunge il tecnico bianconero - quando si giocano molte partite ravvicinate».

