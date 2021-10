Roma, per Abraham terapie e bendaggi: come sta e tempi di recupero

Venerdì 15 Ottobre 2021, 13:36 - Ultimo aggiornamento: 13:56

L’unica conseguenza che ha portato la sosta delle nazionali è legata ad Abraham che è alle prese con le terapie per smaltire la distorsione alla caviglia in tempi stretti. In casa Roma tutti stanno bene, ad eccezione di Smalling che si è procurato una lesione muscolare nell’ultima partita di campionato contro l’Empoli. Tornando a Tammy, domani svolgerà il provino in campo dopo che gli sarà stato applicato un taping alla caviglia, un bendaggio che ha lo scopo di proteggere la porzione contusa e le strutture capsulo-legamentose. Un test, nulla di più, nessuno - Mourinho per primo - ha intenzione di forzare il centrale a giocare anche perché le conseguenze potrebbero essere molto più gravi dell’infortunio stesso accusato in nazionale nella partita tra Ungheria e Inghilterra.

APPROFONDIMENTI L'ANALISI Il ritorno dei nazionali, troppe partite e molti silenzi SERIE A Roma, Shomurodov in campo: con o senza Abraham IL PUNTO Roma, Abraham ci prova per la Juve: due giorni di terapie,...

Inoltre rispetto alla scorsa stagione, durante la quale alcune ricadute si sono presentate per la troppa fretta, la direttiva del club è quella di lasciare il tempo ai calciatori di smaltire completamente l’infortunio prima di ripresentarsi in campo. Se non dovesse farcela, dunque, appuntamento alla gara in casa contro il Napoli di domenica prossima (non ci sarà per la trasferta in Norvegia di giovedì contro il Bodo/Glimt). Il primo indiziato per sostituirlo è Shomurodov, rientrato dagli impegni con l’Uzbekistan contro Malesia e Giordania in cui ha giocato rispettivamente 62 e 90 minuti. Ieri ha svolto un allenamento differente rispetto agli altri colleghi rientrati come lui dalle nazionali e oggi si è presentato in campo per preparare il big match con la Juventus.

Juventus-Roma, la formazione di Mourinho

La Roma giocherà con il collaudato 4-2-3-1: tra i pali Rui Patricio; in difesa, a destra, ci sarà Karsdorp, al centro Mancini-Ibanez, ma il dubbio riguarda Vina che sarà a Trigoria solo domani mattina e nel 4-1 incassato dall’Uruguay col Brasile ha giocato solo 45 minuti trovando davanti un Raphinha in grande forma. Il ballottaggio è tra lui e Calafiori. A centrocampo la coppia Veretout-Cristante, sulla trequarti Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan e in attacco Shomurodov.