Juventus-Roma, le pagelle: Olsen in gran forma, Schick fa troppo poco

dal nostro inviatoTORINO Il coraggio arriva in ritardo. Male prima, solo benino dopo. Manolas su tutti, una specie di Don Chisciotte. Olsen a parte, ovvio.OLSEN 8Strepitoso in due interventi su Alex Sandro, è plastico poi su Ronaldo in almeno tre occasioni e niente può fare sulla zuccata di Mandzukic: abbiamo visto tutto fino a ora, dai grandi interventi alle papere grossolane, per i miracoli c’è da attendere.MANOLAS 6,5È un continuo ritirare su il pallone, una procedura che serve solo a prendere un po’ d’aria in una partita giocata quasi sempre in apnea. Combatte, rincorre, si sbatte e ribatte sempre e tampona finché può.FAZIO 5,5Regge con il fisico le impennate di Mandzukic, va in debito con i più tecnici, Ronaldo e Dybala, che tendono ad accentrarsi. Qualche errore in impostazione. Soldato semplice.KOLAROV 5,5Si occupa delle diagonali sui cross da sinistra, tantissimi. Da centrale si muove con esperienza, fa di necessità virtù. Nella ripresa torna a fare il terzino, mettendo pochi cross. Moscio.SANTON 5Da quella parte il duo Alex Sandro-Matuidi fa un po’ quel che vuole e spesso corre a vuoto, inconsistente o quasi nel riportare su il pallone. Goffo quando si fa sovrastare da Mandzukic sul vantaggio bianconero. Cresce lievemente nella ripresa. Sofferente.CRISTANTE 6Fronteggia Matuidi, e non è un bel cliente. nel primo tempo non fa altro che correre a vuoto, nella ripresa gestisce molti palloni e va meglio. Sembra tra i più convinti.NZONZI 5,5In avvio guarda gli avversari affettargli gli sguardi, poi come tutti fa un passo in avanti. Ma niente di che. Non ti salva né ti affonda.ZANIOLO 6Fa pressing sul portatore, ogni tanto gli riesce il breack, poi si perde nel cercare l’idea giusta. Perde la palla da cui nasce il gol di Mandzukic. Frenetico.FLORENZI 5Non stava bene, gioca un tempo. E non benissimo.UNDER 5,5Scatta, disturba, ma non trova mai lo spunto. Isolato, abbandonato. Non va meglio da esterno.SCHICK 5,5Non è facile stare lassù ad aspettare che passi la processione. Combina davvero poco nel primo tempo. Rimedia solo un tiro in porta, ma serve per fare il solletico a Szczesny, e un’ammonizione nel finale. Piccoli segnali di vita.KLUIVERT 6Prova qualche ricamo, qualcosa si crea là davanti.PEROTTI 6Ci vorrebbe il Perotti vero.DZEKO NGDieci minuti e basta.DI FRANCESCO 5,5La squadra, come dice lui, è malata. E a Torino è costretta a giocare da provinciale. L’arroccamento serve ad evitare l’imbarcata, non la sconfitta. La ripresa la si vive con un doveroso coraggio, che a tirarlo fuori un po’ prima...MASSA 5,5Si accorge dopo del fallo di Matuidi su Zaniolo.