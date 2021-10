Juventus-Roma, Mourinho: «Complimenti ai miei, non commento le decisioni di Orsato»

Domenica 17 Ottobre 2021, 23:31

Nonostante il risultato, il tecnico della Roma, José Mourinho ha poco da recriminare ai suoi, che fino all'ultimo hanno provato a pareggiare e ribaltare la partita contro la Juventus. «Oggi dico solo grande Roma in tutti gli aspetti, complimenti a tutti i miei, a tutti, al settore medico che ha fatto di tutto per recuperare. Ovviamente è una sconfitta, ma se guardo al progetto la Roma è la squadra che meritava di più».

Lo Special One, però, non vuole neanche commentare l'episodio del calcio di rigore dato ai giallorossi e sbagliato da Jordan Veretout, e la conseguente cancellazione del gol segnato da Tammy Abraham da parte di Daniele Orsato: «Non voglio commentare, non ho tutti i dati, voglio isolarmi su questo episodio e concentrami sulla Roma. Spero che tutte le parole che abbiamo sentito da parte della Juve nello spogliatoio qualcuno le dica pubblicamente», ha concluso il portoghese.

