Roma, la rosa è incompleta ma Mourinho è l'uomo in più

Lunedì 18 Ottobre 2021, 12:18 - Ultimo aggiornamento: 12:38

Siamo più forti della Juve, abbiamo giocato una grande partita, dice fiero Mourinho; avrebbero meritato il pari, ammette paravento Allegri. Bella, orgogliosa o, almeno dignitosa. Nessuno se l’è sentita di bocciare la Roma dello Stadium che torna a casa accompagnata da complimenti e celebrazioni. Ma anche con l’ennesimo ko in uno scontro diretto, 2 su 2 questo campionato, avendo perso pure con la Lazio, ribadendo il trend deludente: dal 2019, solo 6 successi su 38 partite contro le migliori. Ulteriore conferma: dopo 8 giornate di campionato sono già 10 i punti di distacco dal Napoli capolista, ospite domenica all’Olimpico, e 2 in meno dell’ultimo torneo nonostante il calendario non prevedesse trappole e ostacoli. Il dubbio più ingombrante è legato alla rosa, chiaramente incompleta. Non si sa se basterà, anche se resiste comunque al quarto posto e in solitudine (stasera però, la Fiorentina gioca a Venezia e se vince raggiunge i giallorossi), per competere con le grandi. La zona Champions, visto l’andamento discontinuo, non è dunque al sicuro.

APPROFONDIMENTI LE RIVALI Con la Juve storia di polemiche GLI ESAMI Zaniolo, esami nella notte TORINO L'arbitro: «Il vantaggio sul penalty non si... IL COMMENTO Il commento SERIE A Le pagelle IL PODCASTascolta Il podcast SERIE A Il videocommento SERIE A Le foto SERIE A Mou parte in seconda fila: «Loro più forti, ma... SERIE A Napoli-Torino, azzurri in campo con maglia speciale per Halloween L'INFORTUNIO Per Zaniolo leggera distorsione al ginocchio IL MESSAGGIO Striscioni contro il razzismo al Maradona SERIE A Foto IL TECNICO Napoli, Spalletti: «Vogliamo difendere il primo posto.... SERIE A Il Napoli non si ferma, Torino battuto 1-0: ottava vittoria di...

GRUPPO DA ASSEMBLARE

Chi la rincorre è in crescita. La Juve cinica e spietata che segna un gol e lo difende, la stessa Lazio di Sarri che si esalta contro le big. La Roma di oggi ha soprattutto Mourinho. Che trasmette personalità e coraggio. Ma gli interpreti affidabili scarseggiano. I migliori a Torino sono stati Viña, tornato ala vigilia, e Abraham, in dubbio fino all’ultimo. In alcuni ruoli, come ripete spesso Mou, mancano i ricambi. Non c’e il terzino destro di scorta (o addirittura il titolare). Nemmeno il mediano che faccia respirare Cristante e Veretout. Probabilmente anche un centrale difensivo. Davanti se non segna Abraham, gli altri fanno cilecca. A cominciare da Shomurodov. Solo i singoli possono tenere in quota Mourinho: Pellegrini è il miglior marcatore, Zaniolo il talento all’occhiello che però passa da un infortunio all’altro (gli esami lo hanno tranquillizzato: semplice distorsione al ginocchio sinistro che comunque dovrebbe escluderlo dalla sfida contro il Napoli). Il mercato di gennaio, quindi, sarà fondamentale per la corsa Champions almeno quanto il recupero di Smalling e soprattutto di Spinazzola. Per alzare la qualità.