Juventus-Roma, Micciché: «La squadra arbitrale avrà coscienza dell'importanza del match»

«Juve-Roma? I romanisti ricordano il famoso gol di Turone annullato tanti anni fa, penso che la squadra arbitrale che seguirà questa partita avrà coscienza dell'importanza della partita, come per Milan-Inter, Juventus-Milan o Lazio-Napoli e le altre grandi sfide. È una delle partite importanti dell'anno». Lo ha dichiarato il presidente della Lega calcio di Serie A, Gaetano Miccichè, a Radio 1 Rai sull big match di domani a Torino tra Juventus e Roma. «Con il nuovo amministratore delegato potremo partire con quello che è il piano industriale e la possibilità anche di studiare per tempo quelle che saranno poi le decisioni che dovremo prendere nel 2021 per la vendita dei nuovi diritti audiovisivi, studiare l'eventualità di lavorare su un nostro prodotto che si possa vendere direttamente sul mercato» ha poi aggiunto sul lavoro da fare dopo la nomina di ieri come amministratore delegato della Lega Serie A di Luigi De Siervo.

Ultimo aggiornamento: 13:52

