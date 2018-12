Juventus, Khedira lavora in gruppo. Dopo la squalifica Bentancur torna titolare

TORINO - Buone notizie alla ripresa per Max Allegri: Khedira ha lavorato in gruppo per la prima volta dopo l’infortunio alla caviglia di un mese fa e punta la convocazione contro la Roma. Sabato sera torna titolare Bentancur dopo il turno di squalifica, ancora out Barzagli, Cuadrado (in attesa di capire se si dovrà operare al ginocchio) e Cancelo. Contro la Roma probabile 4-3-3 con De Sciglio, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro davanti a Szczesny. A centrocampo Bentancur, Pjanic e Matuidi. Davanti Dybala, Ronaldo e Mandzukic. © RIPRODUZIONE RISERVATA