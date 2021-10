Juventus-Roma in diretta LIVE alle 20:45, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Domenica 17 Ottobre 2021, 13:31

José Mourinho ritrova la sua rivale numero uno: la Juventus. Non lo fa da allenatore dell'Inter, come all'epoca, ma da tecnico di una Roma che, dopo il piccolo capitombolo nel derby, è riuscita a rialzarsi e a farlo con convinzione. Questa, per lo Special One, sarà la seconda prova del nove, e il diktat è proprio non sbagliare. D'altro canto, gli uomini di Massimiliano Allegri, Max come lo chiama il portoghese, non hanno iniziato in maniera brillante, tutt'altro. E la sfida contro i giallorossi devono vincerla, assolutamente. Tra dubbi e indisponibili, per ultimo Matthijs de Ligt per il toscano, ecco le probabili formazioni della gara delle 20:45.

SEGUI LA DIRETTA DI JUVENTUS-ROMA

Juventus-Roma, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Chiellini, Bonucci, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean. All. Massimiliano Allegri

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdop, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. José Mourinho

Dove vederla in tv e diretta streaming

Juventus-Roma, in programma alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino, sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e in diretta testuale sul Messaggero.it.