Juventus-Roma, stangata per i tifosi giallorossi: biglietti ospiti a 65 euro

Stangata per i tifosi della Roma che vorranno seguire la squadra nella trasferta dell'Allianz Stadium contro la Juventus. Per l'appuntamento pre-natalizio del 22 dicembre, i tifosi giallorossi dovranno sborsare 65 euro per un posto in Tribuna Ospiti. Le cifre sono state comunicate sul sito ufficiale bianconero, specificando «che il prezzo del settore ospiti applicato per la gara del prossimo 22 dicembre, secondo un criterio di reciprocità stabilito tra i Club, verrà garantito dall’A.S. Roma alla tifoseria juventina per la gara di ritorno A.S. Roma - Juventus presso lo stadio Olimpico, valevole per la 36a giornata di campionato serie A 2018 – 2019».



Pari e patta dunque tra i club. Resta la cifra esagerata per i tifosi della Roma. Basti pensare che per la gara contro l'Inter di venerdì prossimo, i tagliandi per gli ospiti costeranno 50 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA