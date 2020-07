© RIPRODUZIONE RISERVATA

Addio alle spese pazze e agli ingaggi monstre. Il calciomercato della Juventus ora privilegia gli scambi e gli innesti mirati, in linea con le indicazioni dell’allenatore. Fanno quindi parte del passato gli affari d’oro, tra stipendi e commissioni, targati Paratici. Il diktat di Agnelli è chiaro e noto a tutti: via uno, dentro l’altro. E il nuovo acquisto deve presentarsi con uno stipendio alla Arthur, massimo sui 5-6 milioni netti a stagione, bonus esclusi.Così il brasiliano è stato acquistato per Pjanic, e il giovane Muratore è diventato dell’Atalanta dopo l’affare Kulusevski. Per Jorginho, invece, i bianconeri hanno già offerto i cartellini di Rabiot e Douglas Costa. La rosa del resto va sfoltita e sono tanti i calciatori messi sul mercato: Bernardeschi, De Sciglio, Higuain, Ramsey, Rugani. Il primo è in uscita da almeno due anni, ma dopo mesi di chiacchiere e di offerte poco convincenti, ha deciso di cambiare agente per trovare una nuova sistemazione. La Juventus lo ha offerto al Napoli per ottenere uno sconto sul cartellino di Milik. Ma resta il nodo dei diritti d’immagine: De Laurentiis li pretende in esclusiva, mentre l’ex Viola si è affidato ad un’agenzia molto importante come la Roc Nation Sports di Jay-Z. Attenzione quindi anche alle piste Psg e Tottenham: Bernardeschi è molto tentato da un’esperienza all’estero. E Milik? Il polacco è rimasto in contatto con Sarri e da tempo ha raggiunto un accordo con la Juventus sui 5 milioni di euro a stagione. Senza una valida contropartita l’affare tra il dg Paratici e il ds Giuntoli stenta però a decollare, e per questo a Napoli non escludono che con il tempo l’ex Ajax possa rivedere i propri piani. Nel caso, gli azzurri sono intenzionati a girarlo alla Roma nell’ambito dell’affare Under (il turco ha già detto sì a De Laurentiis). Milik o no, a Torino arriverà un nuovo attaccante. Higuain è al passo d’addio così gli 007 bianconeri hanno puntato come 9 anche il messicano Raul Jimenez: sponsorizzato da Cr7, gioca nel Wolverhampton ed è una delle rivelazioni della Premier. L’agente Jorge Mendes sta cercando di costruire un’operazione sulla falsariga di quella Pjanic-Arthur. I contatti sono continui ma in assenza di una liquidità immediata, i bianconeri dovranno stare attenti alla concorrenza dell’Arsenal e di altre società inglesi. Anche le corsie verranno ritoccate. Piace molto Emerson Palmieri sul quale però è forte l’Inter di Conte: c’è una piattaforma di accordo tra i nerazzurri e il Chelsea sui 25 milioni di euro. Tra i giovani riflettori puntati su Zaniolo, che la Roma è disposta a vendere solo per 70 milioni. Gli scout della Juventus avevano segnalato anche Tonali ma il talento del Brescia si è ormai promesso all’Inter (contratto quinquennale da 2,5 milioni a stagione). Tra le priorità c’è poi il rinnovo di Dybala. La Vecchia Signora è pronta ad aumentare lo stipendio dell’argentino fino a 10 milioni a stagione. La Joya ne chiede 15 ma la sensazione è che, al termine di questa stagione, si possa arrivare ad un’intesa a metà strada. Sull’argomento Paratici resta ottimista e fiducioso. A proposito, in occasione dei contatti con la Roma per valutare alcuni scambi il dg bianconero ha registrato la stima dei giallorossi. Ma l’attuale situazione societaria del club di Pallotta non ha permesso a Paratici di approfondire la stima del CEO Fienga.