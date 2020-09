TORINO La Regione Piemonte - in piena sintonia con la Juventus - sta lavorando per la riapertura dello Stadium ai tifosi juventini. A partire dall’esordio in campionato contro la Samp, almeno questo è il piano. Il Governatore Alberto Cirio, infatti, ha trasmesso a Roma un documento per la riapertura - almeno parziale - dello Stadium per il via libera del Cts. “Tornare alla normalità si può, con grande rispetto delle regole per la prevenzione dei contagi - spiega Cirio -. La Regione ha incontrato la Juventus per tutto il mese di agosto e stamattina abbiamo mandato un dossier al Cts nazionale che deve validarlo. Così potremo autorizzare il pubblico a partecipare alle manifestazioni sportive, questo vale per il calcio ma anche per gli altri sport. Il numero dipenderà dalla capienza massima e da come sai gestire, non è una regola per tutti. La Juve è stata la prima ma anche il Torino si sta muovendo in questo senso”.

Ultimo aggiornamento: 16:00

