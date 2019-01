Juventus, colpo Ramsey: tutte le cifre dell'affare bianconero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Juve-Ramsey, ci siamo. Il club bianconero è davvero ad un passo dall'ennesimo affare (cosiddetto) a parametro zero. I riscontri sono continui, il Psg non ha rilanciato e il ds Paratici, a Dubai per i Glober Soccer Award, appare molto fiducioso. II dirigente è stato il primo a tuffarsi sul gallese. L'operazione è entrata nel vivo lo scorso novembre, quando il centrocampista ha ribadito all'Arsenal la volontà di sposare un nuovo progetto. Emery non è riuscito infatti a convincerlo. Ma ha ribadito il suo no ad un eventuale addio anticipato: «A giugno può andare dove vuole - le parole del tecnico -. Ora resterà qui e lo voglio concentrato per questa seconda parte di stagione. La Juventus? Non lo so».Confermate le cifre dell'affare: circa 7 milioni a stagione per i prossimi cinque anni più 8-9 milioni di commissione per gli agenti.Si sono mosse con largo anticipo anche Spal e Bologna. Emiliano Viviano oggi ha fatto le visite mediche a Ferrara, mentre Sansone e Soriano sono arrivati a Casteldobole. Di proprietà del Villarreal (il centrocampista era in prestito al Torino), arrivano in prestito con riscatto. Controlli di rito anche per Muriel: «Sono molto contento -racconta il colombiano a ViolaChannel-. Se Cuadrado mi ha consigliato la Fiorentina? Juan mi ha scritto 'vai che lì starai bene'... - Quando si arriva a stagione in corso i numeri sono pochi, ho preso il 29 perché c'è il 9, un numero da bomber. Sono super motivato e in grandissima forma, in questi mesi mi sono allenato alla grande».