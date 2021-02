PAGELLE JUVE

Szczesny 5 Ci prova al disperata su Taremi ma la colpa è di Bentancur, sul secondo gol poteva coprire meglio il primo palo

Danilo 5,5 Diffidato, salterà il ritorno per squalifica, uno dei pochi a mantenere il sangue freddo in difesa

de Ligt 5 nel primo tempo regge, ma sul raddoppio gli sfugge Marega. Si fa male nel finale ma rimane in campo

Chiellini 5 Qualche errore di troppo in impostazione, costretto al cambio per un problema al polpaccio

(35’ pt Demiral 5 Ruvido)

Alex Sandro 4,5 In affanno fino alla fine, Manafa sul raddoppio sfonda dalla sua parte, sempre in ritardo

Chiesa 6 La luce nel tunnel del Do Dragao. Il suo gol regala più di una speranza per il ritorno

Bentancur 4 Errore grossolano e pesantissimo, poi va in tilt e sbaglia tutto

Rabiot 5,5 Primo tempo nullo, cresce nella ripresa fino all’assist d’oro per Chiesa

McKennie 5 Poca sostanza e poca qualità, ancora non al top e si vede

(18’ st Morata 6 Il suo ingresso cambia la partita)

Kulusevski 4,5 Non trova la posizione e non dà profondità

(31’ st Ramsey ng)

Ronaldo 5 Fatica ad entrare in partita, non gli arrivano palloni, ci prova nel finale e protesta giustamente per un fallo in area di Zaidu. Era rigore

Pirlo 5 Approccio inspiegabile, ma dovrà capire le cause e trovare contromisure adeguate per il ritorno. La Juve incappa nella seconda sconfitta consecutiva, l’eliminazione agli ottavi sarebbe un fallimento

Alberto Mauro



