Pogba, il rientro si avvicina. Oggi è tornato in gruppo, Allegri e Deschamps lo aspettano

Un passo verso il rientro con la maglia della Juventus e un altro per avvicinarsi a Qatar 2022. L’infortunio è alle spalle e Pogba vede il ritorno in campo. Non è ancora avanti come Chiesa, che potrebbe essere nelle lista dei convocati per l’Empoli, ma oggi pomeriggio ha messo nelle gambe la prima seduta in gruppo dopo l’infortunio. Segnali confortanti per Max Allegri che non ha mai avuto a disposizione il suo numero 10 in stagione, in seguito all’infortunio che lo ha bloccato nella tournée americana. La lesione al menisco è stata inizialmente gestita dal giocatore con le terapie conservative (mentre la Juve avrebbe optato per l’intervento immediato), rivelatesi inefficaci. Tempo prezioso perso, per la stagione juventina che avrebbe avuto bisogno del miglior Pogba in campo, ma anche per la corsa alle convocazioni per Qatar 2022. Deschamps ha tutte le intenzioni di aspettare Paul, ma priorità alla Juventus. Oggi il ritorno in campo “parzialmente in gruppo” alla Continassa, ottime notizie per Allegri che nel giro di qualche settimana si gusterà l’esordio stagionale della stella più brillante del calciomercato estivo bianconero.