Juventus, Pjanic: «Per vincere lo scudetto bisogna subire meno gol»

«In Serie A chi prende meno gol vince il campionato: dobbiamo migliorare nella fase difensiva per subirne meno». Miralem Pjanic mette in evidenza una delle poche note dolenti della Juventus in questo avvio di campionato fino a questo momento ottimo, con 10 vittorie in 11 partite: «Ogni anno giochiamo una sessantina di match - ha raccontato il centrocampista bosniaco ai microfoni di Sky -, il mister ci ripete sempre che bisogna gestire le partite. Provare a chiudere più velocemente le partite per poi gestire: non si può andare sempre a duecento all'ora».