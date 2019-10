Juventus, Pjanic e Higuain non convocati per il Genoa

L'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro il Genoa. Non ci sono Miralem Pjanic e Gonzalo Higuain, non al meglio della condizione mentre tornano Aaron Ramsey e Douglas Costa. Questo l'elenco: Szczesny, De Sciglio, De Ligt, Khedira, Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Emre Can, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Olivieri, Buffon.





