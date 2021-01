Juve, c'è l'Udinese. Pirlo: «Non commetteremo più gli errori fatti con la Fiorentina»

Ripartire per non fermarsi più. La strada della Juventus è in salita, ma per rimanere agganciati al treno scudetto i bianconeri non possono più concedersi passi falsi. Come quello contro la Fiorentina che ha chiuso il 2020 nel peggiore dei modi. “Abbiamo parlato della Fiorentina - ammette Pirlo alla vigilia dell’Udinese -, una partita completamente sbagliata. C’è stata un bel confronto in cui abbiamo discusso anche degli obiettivi futuri. Non vorrei vedere più prestazioni come contro la Fiorentina, per il resto abbiamo fatto un cammino in crescendo, migliorando su tanti aspetti.

UDINESE - “Mi aspetto una partita difficile. L’Udinese sta bene, è organizzata, e punta forte sulle ripartenze. Dobbiamo essere attenti”.

DALLE STELLE… - “Quando alleni un giorno sei alle stelle e il giorno dopo non hai fatto niente. Ero abituato, ma da allenatore della Juve vai incontro a tante difficoltà, devi prenderti tante responsabilità ma sono pronto anche per questo”.

RECUPERI - “Si stanno riprendendo anche Demiral, Arthur, Chiellini. Spero di averli pronti anche per le prossime partite”.

ASPETTATIVE - “La cosa più importante per questo 2021 sarebbe tornare alla normalità. Nel calcio speriamo di avere delle belle soddisfazioni in campo”.



