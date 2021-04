21 Aprile 2021

di Alberto Mauro

(Lettura 2 minuti)







JUVENTUS

Buffon 6 Impietrito sulla punizione di Brugman, bene su Karamoh

Danilo 6 Prestazione di personalità e esperienza

Bonucci 6 Tiene a bada Pellé senza problemi

de Ligt 7 Primo gol in questo campionato che chiude la partita

Alex Sandro 7,5 Prima doppietta in carriera, ribalta il Parma e fa un bell’assist a Pirlo

Cuadrado 7 Pesca il 9° assist in campionato, in questo momento è l’unico di cui Pirlo non può fare a meno

Bentancur 6 Attento e concreto

Arthur 5,5 Qualche errore di troppo, molto scolastico. Ma salva un gol fatto sulla linea

McKennie 5,5 Nel primo tempo non si vede, pasticcia un po’ troppo

Ronaldo 5 Occasionissima in avvio, poi si spegne, si prende un giallo alla fine ed esce nervoso

Dybala 6 Ottimi movimenti, qualche buona giocata, ma ancora troppo lontano dalla porta

(29’ st Kulusevski 6), (29’ st Rabiot 6), (42’ st Bernardeschi ng) (29’ st Ramsey ng); (38’ st Morata ng)

All. Pirlo 6,5 Svolta una settimana complicata con una vittoria che lo avvicina alla prossima Champions

PARMA

Colombi 6 Non benissimo sul secondo gol di Alex Sandro, ottimo su Dybala nel finale

Laurini 5 Fatica a reggere l’urto dei bianconeri

Bani 5 Spesso fuori posizione, offre poca resistenza

Osorio 5,5 Balla in difesa, sfiora il gol del 2-2 di testa

Pezzella 5 Vede le streghe contro Cuadrado

Grassi 6 Sbaglia poco e ci mette l’anima

Brugman 6,5 Punizione chirurgica per l’1-0. Sorprende Buffon

Kurtic 5,5 Buona legna ma nella ripresa va in affanno

Man 5 Mai pericoloso

Pellé 5 Non vede mai la porta

Gervinho 5,5 Qualche spunto interessante ma poco concreto

(35’ st Busi ng) (26’ st Hernani ng), (35’ st Karamoh ng) (16’ st Cornelius 5,5), (16’ st Mihaila 5)

All. D’Aversa 5 Primo tempo sontuoso, poi alla lunga la qualità della Juve fa la differenza.

