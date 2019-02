Juventus-Parma: ok solo Ronaldo per la doppieta e Khedira per i 2 pali. Caceres distratto

Ultimo aggiornamento: 23:34

Perin 5 Poco reattivo sul gol di tacco di Gervinho, il 3-3 gli piega le mani.Cancelo 6 Ottimo in fase di impostazione, salta l’uomo e offre palloni d’oro in area. Più in difficoltà quando deve difendere.Caceres 5 Un’ora senza sbavature, poi Inglese fa quello che vuole e va in sofferenza come tutta la Juve.Rugani 5,5 Un voto in più per il gran gol, ma in difesa balla: perde il duello con Gervinho che lo beffa col tacco ed è suo il tocco involontario per il 3-3 sempre di GervinhoSpinazzola 5 E’ dalla sua parte che arrivano tutti i pericoli e le azioni da gol del Parma, bene quando sale, ma dietro è ancora da impostare.Khedira 6,5 Due pali, ottime letture tattiche e pochi palloni persi. Rallenta nel finale e si perde Barillà sul gol.(33’ st Bentancur ng)Pjanic 5,5 Nel primo tempo detta i tempi e fa viaggiare il pallone con autorità, in difficoltà nella ripresa, probabilmente aveva finito la benzina.Matuidi 5,5 Taglia, corre e sforna l’assist per il vantaggio di Ronaldo. Ma cala drasticamente nella ripresa, e senza il suo filtro la Juve va in barcaDouglas Costa 6 Sostituito per un problema al ginocchio, reattivo, buon ritmo e spunti interessanti.(1’ st Bernardeschi 6 Entra quando gli altri iniziano a calare, fa quello che può ma non è incisivo)(42’ Emre Can ng)Mandzukic 5,5 Un assist d’oro per Ronaldo, si sacrifica a tuttocampo ma nel finale è suo l’errore clamoroso che innesca il pareggio di GervinhoRonaldo 7 Si riprende la scena con una doppietta, segna da 5 gare consecutive in A, con Mandzukic è un’altra cosa.Allegri 5,5 Non riesce a leggere la partita nella ripresa: quando la Juve cala di condizione non trova le contromisure. La difesa deve ritrovare l’assetto, troppi 6 gol subiti in tre partite con Atalanta e Parma per chi vuole arrivare in fondo alla Champions.