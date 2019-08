Juventus, Nedved: «Abbiamo cambiato tanto, ma non è un anno di transizione». Rugani e Ramsey non convocati per Parma

La Juventus «ha cambiato tanto: l'allenatore, lo staff tecnico, lo staff medico, ma non è un momento di transizione. Vogliamo vincere anche quest'anno». Così il vicepresidente bianconero Pavel Nevded, che nella conferenza stampa della vigilia ha 'sostituitò Sarri, a riposo per curare la polmonite. «Abbiamo fatto cambiamenti importanti, sappiamo che ci saranno difficoltà perché assimilare un nuovo gioco non è semplice ma la squadra sta lavorando molto bene».

«Sarri ci sarà dopo la sosta per le Nazionali. La polmonite non è cosi semplice, ma lui sta meglio. E un grandissimo lavoratore, vorrebbe stare tutto il giorno in ufficio e sul campo. Ma abbiamo voluto dargli il giusto tempo per il recupero».

Per la Juventus «la Champions è un obiettivo concreto. Non la chiamerei ossessione, non è il termine giusto. Non si deve mollare niente, la Champions è un obiettivo concreto, come lo sono il campionato, la Coppa Italia, la Supercoppa italiana. Abbiamo la certezza di avere una delle squadre più forti d'Europa», ha aggiunto.

«Il mercato non è chiuso, strada facendo coglieremo delle occasioni, se si presenteranno». Pavel Nedved non chiude la porta a nuovi arrivi in casa Juventus, nonostante l'inizio del campionato in programma domani a Parma: «Non è chiuso e questa non è una grande cosa - ha aggiunto il vicepresidente bianconero -, sarebbe meglio farlo prima dell'inizio della stagione, soprattutto per i calciatori, per la loro serenità. Manca ad alcuni ma sanno qual è la situazione, è loro dovere giocare al meglio»

Non ci sono Rugani e Ramsey nella lista dei 23 convocati della Juventus per la trasferta di domani pomeriggio a Parma. Per il difensore si fa sempre più concreta l'ipotesi di una cessione, mentre il centrocampista gallese è ancora alla ricerca della miglior condizione dopo l'infortunio muscolare subito nel finale della scorsa stagione con la maglia dell'Arsenal.

