Juventus, Nedved: «Abbiamo una squadra di supereroi»

Una carezza a Paulo Dybala e un pensiero alla Champions, ma dopo il Frosinone. Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved all’inaugurazione della mostra “Gulp! Goal! Ciak! Calcio e fumetti” presso il JMuseum scommette sul numero 10 bianconero. “Abbiamo una squadra di supereroi, ci teniamo i nostri giocaotri e siamo convinti di essere una squadra molto forte. Dybala ha segnato meno ma ha giocato meglio, molto meglio, e io sono molto contento di lui. La Champions? Non ci pensiamo assolutamente, abbiamo due partite di campionato, si lavora per quello. A livello difensivo abbiamo preso gol che non siamo abituati a prendere, ma abbiamo lavorato su questo aspetto e la squadra è pronta”.



Ultimo aggiornamento: 18:03

