Lo staff medico della Juventus ha deciso che Maurizio Sarri non siederà in panchina domani sera allo Juventus Stadium per la partitissima tra Juventus e Napoli. La notizia non sorprende anche se nelle ore precedenti si era sparso un leggero ottimismo riguardo la presenza del tecnico sulla panchina bianconera in quella che è per Sarri una partita dal doppio valore. Ultimo aggiornamento: 19:29





© RIPRODUZIONE RISERVATA