Juventus-Napoli 0-0 diretta Punizione centrale di Insigne, blocca Szczesny

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia ci si gioca il primo trofeo della stagione. Per Juventus e Napoli c'è in palio la Supercoppa italiana (fischio d'inizio ore 21): Pirlo vuole dimenticare il tonfo clamoroso contro l'Inter in campionato e prendersi la prima coppa da allenatore, Gattuso dopo la vittoria in Coppa Italia dell'ultima stagione cerca il bis. I bianconeri giocano con Kulusevski e Ronaldo davanti e recuperano Cuadrado, il Napoli conferma Petagna centravanti con Insigne, Zieliski e Lozano alle sue spalle.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso

Ultimo aggiornamento: 21:22

