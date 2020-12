Juventus-Napoli si rigioca: accolto il ricorso, niente 3-0 e punto di penalizzazione

Juve-Napoli si rigioca. Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso del club azzurro, annullando il 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione decisi dalle sentenze di primo e secondo grado.

Il collegio di garanzia presieduto dall’ex ministro degli Esteri Franco Frattini ribalta quindi il verdetto di Tribunale federale e Corte Sportiva d'Appello. La classifica così cambia: il Napoli sale a 24 punti insieme a Juventus e Roma, alle spalle di Milan e Inter.

APPROFONDIMENTI LA SENTENZA Juve-Napoli 3-0 a tavolino e un punto di penalità agli... IL CASO Juve-Napoli, il giudice punisce gli azzurri due volte

Caso Juve-Napoli, Grassani: «Lunedì l'appello. Sarà presente De Laurentiis»

Quando si recupera

Adesso si dovrà trovare spazio per la partita: il calendario è totalmente congestionato per entrambi i club, che hanno oltre al campionato anche la Champions e l'Europa League. L'ipotesi in piedi al momento è quella del 13 gennaio, rinviando le gare di Coppa Italia.

La sentenza arriva dopo una lunga giornata cominciata alle 14.30 con l'udienza, nella quale i legali del Napoli Mattia Grassani ed Enrico Lubrano hanno insistito sul desiderio del Napoli di giocare quella partita, sostenendo che la disdetta del volo e dei tamponi nella giornata di sabato 3 ottobre non fosse sintomo di una mancanza di volontà di andare a Torino per la partita contro la Juventus. «Se non ci fosse stata questa volontà non si sarebbe ripetutamente interpellata l’autorità sanitaria. E se non dai ottemperanza ai provvedimenti dell’autorità sanitaria, puoi rischiare conseguenze anche sul piano penale», hanno detto gli avvocati.

Ultimo aggiornamento: 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA