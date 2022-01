Juventus-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

La prima giornata di ritorno del campionato di Serie A regala ai tifosi un posticipo serale da brividi: Juventus-Napoli. Il big match, in programma giovedì 6 gennaio alle 20:45, mette in palio punti fondamentali per il campionato di entrambe le squadre e un successo potrebbe rappresentare sia per i bianconeri che per gli azzurri un passaggio chiave della stagione.

La Juventus viene da due successi consecutivi per 2-0 ma Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di una pedina fondamentale in difesa come Bonucci: al suo posto è pronto Rugani. L'allenatore toscano può invece sorridere in attacco, dove recupera sia Dybala che Chiesa almeno per uno stralcio di partita. Sempre davanti, Morata e Kean si giocano una maglia da titolare. Vincere significherebbe sia tenersi lontano le inseguitrici che provare ad avvicinare il gruppo di testa, nel proseguio della marcia d'assestamento dopo il disastroso inizio. Luciano Spalletti deve fare i conti invece con una vera e propria emergenza Covid-19 che costringe l'allenatore di Certaldo a reinventarsi mezza squadra: davanti spazio a Mertens con Insigne e Politano, per un Napoli a caccia di un blitz esterno che faccia dimenticare lo scivolone con lo Spezia e rilanciare le proprie ambizioni tricolori. All'andata finì col successo degli azzurri in rimonta per 2-1. Ecco le probabili formazioni del match.

Juventus-Napoli, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata, Bernardeschi. All.: Allegri.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All.: Spalletti.

Dove vederla in tv e diretta streaming

Juventus-Napoli delle 20:45 di giovedì 6 gennaio all'Allianz Stadium di Torino sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN: per guardare l'incontro sarà necessario scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, utilizzare console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oppure dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. O ancora, tramite il box TIMVISION. La diretta testuale della partita sarà disponibile sul sito de IlMessaggero.it.