Napoli, positivo un membro dello staff tecnico. Altri tamponi da processare. La sfida con la Juve confermata, ma resta a rischio

TORINO – Un’altra positività nel Napoli, attualmente in ritiro a Torino. Lo ha comunicato la società azzurra con una nota: “In seguito al giro di tamponi effettuato questa notte al gruppo squadra presente a Torino è emersa la positività al Covid-19 di un componente dello staff tecnico. Il membro dello staff, regolarmente vaccinato, è stato posto in isolamento come da protocollo. Si informa inoltre che alcuni tamponi sono ancora in attesa di essere riprocessati”. Almeno un paio – riguardanti alcuni giocatori – avrebbero avuto un esito dubbio, quindi il laboratorio sta ripetendo gli esami. Uno riguarderebbe addirittura un caso di recidiva dopo una guarigione comunicata qualche ora fa.

Juventus-Napoli, dunque, al momento resta confermata stasera alle 20.45, ma è forte il rischio che possa saltare definitivamente. Nuove positività nel gruppo azzurro attiverebbero di fatto l’Asl di Torino che ha già disposto un nuovo giro di tamponi molecolari. Il direttore Carlo Picco, intanto, ha già chiarito la sua posizione in merito a Lobotka, Rrahmani ed Elmas, i tre giocatori posti in quarantena dal dipartimento di prevenzione dell’Asl Napoli 2 Nord, mentre erano in volo per Torino: “Secondo me – ha detto in un’intervista al napolista.it - chi è in quarantena non può giocare”.