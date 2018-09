Le pagelle: Mandzukic decisivo, CR7 uomo assist, Allan non molla mai

Ultimo aggiornamento: 20:43

Graziato sul palo di Zielinski, tagliato fuori dall’assist di Callejon per Mertens sullo 0-1, nella ripresa un brivido su cross di Mertens e paratona su Callejon.Parte timido poi cresce e alza il raggio d’azione, lucido in impostazione.Errore clamoroso in uscita dopo 10 minuti, regala ad Allan la palla dell’1-0, poi chiude la partita con il 3-1 in scivolata su azione da corner.Solido in fase difensiva, si concede qualche incursione in avanti senza fortuna.In ritardo sul vantaggio del Napoli, poi prende il ritmo.Il migliore a centrocampo: muscoli ma anche giocate di qualità. (17’ st Bentancur 5,5 Fatica a entrare in partita, impreciso)Limitato da un pestone di Mario Rui, smista palloni ma poco dinamico.Corre e lotta, a volte manca di lucidità nelle scelte con il pallone nei piedi.Schierato alle spalle di Mandzukic e Ronaldo, determinante sul vantaggio bianconero con dribbling su Allan e pallone a Ronaldo, si prende il fallo del secondo giallo di Mario Rui (dal 19’ st Bernardeschi 6 Non sbaglia nulla)Fulmina Ospina con un colpo di testa su assist calibrato di Ronaldo, nella ripresa si fionda sulla ribattuta dopo il palo di Ronaldo e sigla il raddoppio, quarta rete stagionale. (39’ st Cuadrado ng)Due tiri e un assist nel primo tempo, sale in cattedra nella ripresa con il palo a Ospina battuto per il 2-1 di Mandzukic e la spizzata di testa sul 3-1 di Bonucci. C’è in tutti i gol.Torna al 4-3-3 e rilancia a sorpresa Dybala al posto di Bernardeschi, si prende il primo scontro diretto stagionale con pazienza, la Juve non brilla ma è tostissima, proprio come piace a lui.Si oppone a Ronaldo come può, non ha particolari colpe sui gol.Si perde Ronaldo sull’azione del pareggio, in costante affanno.Spesso fuori posizione - come sull’1-1 di Mandzukic -, alcuni errori in disimpegno di troppo.Tiene in piedi la difesa fino a quando non si scatena Ronaldo.Doppio fallo in fotocopia su Pjanic e Dybala, doppia ingenuità e rosso che costa carissimo al Napoli.Inizia fortissimo con l’assist per lo 0-1 di Mertens a porta vuota, poi fatica a trovare spazi e nel finale si divora il pareggio.Corre e lotta, l’ultimo a mollare.Inghiottito da Pjanic – Emre Can, non lascia il segno (25’ st Fabian Ruiz 5,5 Entra a partita segnata)Un palo in avvio, lotta con lucidità (Malcuit 16’ st 5,5 Non cambia marcia)Mai in partita, sempre lontano dalla porta, non incide in alcun modo.Porta in vantaggio il Napoli su assist di Callejon, poi nessun altro squillo (Milik 5,5 Fa a sportellate ma non lascia il segno)Il Napoli sorprende la Juve in avvio di gara, ma non riesce a trovare le adeguate contromisure quando i bianconeri prendono le misure ai suoi.