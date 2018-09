Ultimo aggiornamento: 19:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Juventus e Napoli si sfidano quest'oggi allo Stadium nella partita più attesa del 7o turno di campionato insieme al derby di Roma; è la rivincita, per i bianconeri, del match perso sul finire dello scorso torneo, e che sembrava avere consegnato ai partenopei lo scudetto. I bianconeri invece, dopo un finale rocambolesco, si presentano oggi da Campioni d'Italia in carica e decisi a ribadire la propria superiorità sugli avversari anche nello scontro diretto.(4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo.A disposizione: Perin, Pinsoglio, Barzagli, Benatia, Rugani, Bentancur, Cuadrado, Bernardeschi, Kean(4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Mertens. Allenatore: Ancelotti.A disposizione: Karnezis, D'Andrea, Maksimovic, Luperto, Malcuit, Fabian, Rog, Diawara, Verdi, Milik, Ounas.