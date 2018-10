La Juve contro la chiusura della curva: «Il club non c'entra»

«Opporsi ad una ingiustizia per dar voce ad un gesto solo da condannare». La Juventus affida alle parole di Luigi Chiappero, noto avvocato torinese e legale del club, il senso del ricorso contro la chiusura della curva. Un provvedimento del giudice sportivo per gli insulti di matrice territoriale nei confronti del Napoli e per un coro razzista rivolto a Koulibaly, nella partita dello scorso 29 settembre, che secondo il club bianconero «manifesta disparità di trattamento» con le altre società e «quasi modifica la norma del codice sportivo». «Non vi sarebbe ragione per difendere frasi e gesti che nessuno di noi vorrebbe vedere o sentire, ma la sanzione è pur sempre insopportabile a sua volta», sottolinea Chiappero, secondo cui «una ingiustizia processuale legittima una doglianza per un comportamento indifendibile». Nel ragionamento del legale del club, in guerra con alcune frange del tifo organizzato per il caro biglietti, c'è l'intenzione di aprire un dibattito sulla responsabilità oggettiva delle società per i cori razzisti e territoriale. «Non credo sia un buon metodo - sostiene Chiappero - È ora di punire i singoli autori di comportamenti sbagliati, almeno dove la tecnologia lo consente, come nel caso dell'Allianz Stadium», dove il sistema di sicurezza è tale da poter punire i singoli tifosi. «La colpa di qualcuno - è il ragionamento dell'avvocato Chiappero - diventa la punizione per tutti e tra questi ci sono sicuramente degli 'innocentì», ovvero «i tanti che facendo parte di quel settore non hanno cantato, i molti che se non fosse per pochi non avrebbero cantato». E, soprattutto, «la società che paga per tutti coloro che non avrebbero mai voluto sentire certi cori vergognosi». Come lo scorso gennaio, il settore 'Sud' dell'Allianz dovrebbe restare vuoto in occasione della partita contro il Genova, il 20 ottobre alla ripresa del campionato. «Chi non ha colpa non deve più pagare», ribadisce Chiappero, che spera di far riaprire la curva «per rimediare ad un errore del giudice sportivo». «I moderni sistemi ci consentono di individuare chi mal si comporta - conclude - Grazie a questa possibilità si potrà individuare chi non è gradito nello stadio. E chi non è gradito non entrerà perché non è Juventus».

