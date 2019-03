Juventus, Allegri: «Legato al club, il futuro lo decideremo. Cristiano Ronaldo gioca»

Ultimo aggiornamento: 14:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORINO – Social, futuro, Napoli e Atletico Madrid sono gli argomenti caldi che animano la conferenza di vigilia di Max Allegri. “I social sono uno strumento valido, ma non per tutti. La Champions? Ci han dato per morti prima di essere eliminati. Il mio futuro? Sono legato alla Juve, quando incontrerò il presidente decideremo se andare avanti insieme o ognuno per la sua strada. E occhio perché domani sera ci giochiamo 2/3 di scudetto”.FUGA SOCIAL – “Scrivevo appena un messaggio dopo la partita, non sono mai stato un grande utilizzatore. Ci sono uscito come ci sono entrato. Ero a casa e ho pensato che il giorno dopo avrei chiuso i miei profili social. Una scelta normale, di un essere umano. Mi ha meravigliato tutto il clamore, come se dietro ci fosse chissà quale strategia nucleare. Se poi qualcuno si è perso il conto alla rovescia ricordo che mancano 10 giorni all’Atletico. Bisogna tornare alla normalità. E’ un problema sociale, non è Allegri che non capisce nulla. Le critiche? Sono cascato dal pero. Ho subìto critiche dettate da aspettative che vanno al di là di ogni realtà, come se dovessimo andare a Madrid e vincere 3-0. Se si perde di vista la realtà non è un problema mia, io tengo i piedi per terra, vincere è sempre qualcosa di straordinario. I tifosi allo stadio mi hanno sempre rispettato, se non faccio salti e capriole non ci posso fare nulla, mi sento di dare un esempio per tutti e mi comporto per come sono io e vado accettato per quello che sono”.FUTURO – “E’ molto semplice ho visto Andrea Agnelli l’altro giorno, e come tutti gli anni - visto che siamo tra campionato e Champions -, ci vedremo poi per parlare di come è andata la stagione e di quello che dovrà essere il futuro, senza alcun problema. Sono legato alla Juve e in 4 anni ci siamo tolti tante soddisfazioni, spiace per le reazioni che ci sono state. Abbiamo perso 11 volte su 51 in Champions, questo è il mio bilancio. Improvvisamente dopo Madrid sono iniziate a circolare voci sul mio addio assolutamente non vere”.NAPOLI DA SCUDETTO – “Il Napoli sta facendo un grandissimo campionato, servirà una gara lucida, tecnica e intensa. Domani è una partita importante, ci giochiamo 2/3 dello scudetto, tutta un’altra partita rispetto all’Atletico. Ronaldo domani gioca. Khedira out, Douglas speriamo torni con l’Atletico. C’è la possibilità di giocare con 2 centrocampisti dipende dagli offensivi e dai cambi. Arriveremo all’Atletico in ottime condizioni. Sicuramente saremo pronti per la partita. Il Napoli ha 59 punti, la proiezione è di 87-88, tantissimi, noi stiamo facendo un grandissimo campionato”.