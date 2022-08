Juventus, c'è Muriel come vice Vlahovic. Napoli, tutto su Raspadori. Il Borussia Dortmund vuole Icardi

La Juventus rallenta nella corsa a Raspadori, favorendo il Napoli. I bianconeri sono impegnati su altri fronti. Cercano di chiudere per due cessioni, quella di Rugani al Galatasaray e quella di Arthur al Valencia per affondare il colpo su Milenkovic (beffando nuovamente l’Inter) e Paredes. Poi punteranno su Kostic, che ha messo in stand by il West Ham, e Muriel, vicinissimo all’addio all’Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini vorrebbe sostituire il colombiano con Pinamonti, corteggiato anche dal Sassuolo. Inoltre, il Napoli oltre a Raspadori sta chiudendo per Kepa e cedendo Meret allo Spezia. L’Inter sta trovando l’accordo con Sanchez per la risoluzione del contratto, dopo la fumata grigia di ieri. Il cileno ha già l’accordo con il Marsiglia. Il Milan è al lavoro per completare la formazione di Stefano Pioli. Dopo l’arrivo di De Ketelaere, pronto a debuttare in amichevole sabato 6 agosto contro il Vicenza, i rossoneri sondano il terreno per un difensore e un centrocampista. Entrambi dovranno arrivare low cost. Sono continui i contatti con il Psg per Diallo in prestito con diritto di riscatto. L’alternativa per la retroguardia resta sempre Tanganga. Per sostituire Kessie, invece, c’è Pape Matar Sarr, che vestirebbe sì la maglia rossonera, ma manca l’accordo con il Tottenham. Gli Spurs vorrebbero un prestito secco, mentre Paolo Maldini e Frederic Massara puntano al diritto di riscatto. Mertens tratta col Galatasaray, mentre spunta un nome nuovo per l’attacco del Borussia Dortmund. Si tratta di Icardi, che ha smentito l’ennesima indiscrezione su una presunta crisi con Wanda Nara.