Juventus, si studia il colpo Milinkovic. Milan, pressing su Diallo e Renato Sanches

È il giorno della verità per Pogba. La priorità per il centrocampista francese è ridurre al minimo lo stop, anche per esserci al Mondiale con la Francia, quindi la rimozione della porzione lesionata di menisco (almeno 40 giorni di stop) pare preferibile rispetto all’intervento di sutura (con 4/5 mesi per il recupero), difficilmente praticabili invece le terapie conservative. In base a quanto dovrà stare fermo, la Juventus deciderà come muoversi sul mercato. Milinkovic è il primo obiettivo in caso di lungo stop di Pogba (Claudio Lotito, però, vuole 55-60 milioni di euro), mentre per fare posto a Paredes bisogna vedere Arthur al Valencia di Rino Gattuso. In attacco duello col Napoli per Raspadori. Come vice Vlahovic rientra in corsa Muriel, mentre si allontana Morata. Il Milan ha abbracciato De Ketelaere, atterrato dopo mezzanotte a Linate. Oggi farà le visite mediche e firmerà un contratto di cinque anni a 2,3 milioni di euro.

I rossoneri vanno in pressing su Renato Sanches, che comunque aspetta una mossa del Psg. In difesa Diallo è in vantaggio su Tanganga. L'Inter saluta Sanchez (Marsiglia) e può fare lo stesso con Pinamonti, che sta andando all'Atalanta (battuta la concorrenza del Sassuolo). Simone Inzaghi teme di perdere Skriniar e Dumfries. Il Psg sullo slovacco non sta facendo l'affondo decisivo ma continua a monitorare la situazione. Sull'olandese, invece, ci sono Chelsea e Manchester United. Se parte, arriveranno uno tra Odriozola e Singo. Il Napoli sta chiudendo per Kepa, lotta col Borussia Dortmund per Simeone e non trova un accordo per il rinnovo con Fabian Ruiz. Il Torino ha preso Ilkhan dal Besiktas. Ceduto Theate al Rennes, il Bologna sonda il terreno per Alzerete, difensore paraguaiano dell’Hertha Berlino. La Sampdoria ha rifiutato i 18 milioni di euro (11 milioni più 7 di bonus) del Brentford per Damsgaard. Aspetta un rilancio a 25.