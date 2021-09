Juventus-Milan, probabili formazioni: Allegri (forse) ancora senza Chiesa. Pioli perde Calabria, in attacco c'è Rebic

Sabato 18 Settembre 2021, 17:34

Il bic match della quarta giornata di Serie A è uno per palati sopraffini: la Juventus domani sera, alle 21, all'Allianz Stadium ospita il Milan, primo in classifica e a punteggio pieno, e lo guarda da sotto in su a causa del suo unico punto. Chi lo avrebbe mai detto? E invece. Le probabili formazioni non sono semplici, perché lo stesso Massimiliano Allegri, allenatore dei bianconeri, ha espresso durante la conferenza stampa di presentazione più di qualche dubbio, uno su tutti: Federico Chiesa. Per quanto riguarda, invece, l'undici di Stefano Pioli, che viene dalla sconfitta di Anfield in Champions League contro il Liverpool, le scelte sono quasi obbligate. Davide Calabria lascerà il posto sulla fascia ad Alessandro Florenzi per via di problemi muscolari, mentre come unica punta ci sarà, per forza di cosa, Ante Rebic data l'indisponibilità di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud.

Juventus-Milan, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): 1 Szczesny; 6 Danilo, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 11 Cuadrado, 30 Bentancur, 27 Locatelli, 25 Rabiot; 10 Dybala, 9 Morata. All. Allegri

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan; 25 Florenzi, 24 Kjaer, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 8 Tonali, 79 Kessie; 56 Saelemaekers, 10 Brahim Diaz, 17 Rafael Leao; 12 Rebic. All. Pioli

Dove vederla in tv e streaming

Juventus-Milan sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.