Juve, nessun nuovo positivo. La squadra è partita per Milano

La Juve è partita per Milano dalla Continassa, poco dopo le 11. Due i pullman bianconeri che hanno varcato i cancelli per imboccare l’A4, direzione Milano, a bordo il gruppo squadra e i convocati per la sfida di questa sera a San Siro: nessuna nuova defezione per Pirlo che può contare sul gruppo al completo ad eccezione di Alex Sandro e Cuadrado (fermati per Covid) e Morata, out per un problema muscolare.

In mattinata la Juventus ha ottenuto l’esito degli ultimi esami per il Covid prima della partenza, contro il Milan attacco obbligato Dybala-Ronaldo, a centrocampo Chiesa e Ramsey esterni, con Bentancur e Rabiot in ballottaggio con McKennie. In difesa Bonucci e de Ligt in mezzo, Demiral e Danilo esterni davanti a Szczesny.

