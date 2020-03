Juventus-Milan, Pioli sprona i rossoneri: «Non facciamoci distrarre ad altre situazioni. Possiamo farcela»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Milan si appresta a inseguire la finale di Coppa Italia, penultimo obiettivo rimasto al club di via Aldo Rossi, che non sta vivendo, a livello societario, un periodo idilliaco. La squadra di Stefano Pioli riparte dall’1-1 di San Siro e sfida la Juventus senza Donnarumma (infortunato) e gli squalificati Theo Hernandez, Castillejo e Ibrahimovic.«Quello dell’andata è un risultato che dà un piccolo vantaggio ai nostri avversari, ma è stata una prestazione dove abbiamo dimostrato di giocarcela alla pari».«Dobbiamo scendere in campo con convinzione, sapendo che partiamo con un risultato sfavorevole, ma che abbiamo le possibilità per cercare di ribaltarlo».«Non dobbiamo rimpiangere chi sarà assente, ma concentrarci sulle nostre caratteristiche e sulle nostre qualità cercando di essere sempre squadra. Chi giocherà avrà sicuramente caratteristiche diverse rispetto a chi mancherà, ma potrà dare il suo apporto e sono sicuro che lo farà: i ragazzi stanno bene, sono convinti di potercela fare».. «La coppa è un obiettivo molto importante: è una competizione che ti garantisce un posto in Europa, è un trofeo importante».«Fare bene senza Ibra? Dev’essere un grande stimolo, sicuramente. Che Zlatan ci abbia dato un grandissimo apporto siamo convinti tutti: ci saranno caratteristiche diverse, ma anche giuste per mettere in difficoltà i nostri avversari».«Le ultime 13 partite del campionato e la gara di domani determineranno la nostra classifica e la bontà o meno della nostra stagione. Non possiamo farci distrarre da altre situazioni, anche perché le altre situazioni non siamo noi a poterle controllare: noi possiamo determinare e incidere sulle nostre prestazioni e sui nostri risultati, bisogna rimanere assolutamente concentrati e io sto vedendo un ambiente qui a Milanello molto compatto».