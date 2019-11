Pagelle Milan: Donnarumma all'altezza della situazione, Suso e Piatek no

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attento nei 90 minuti, incolpevole sul gol, miracoloso nel recupero sempre su DybalaProva di sostanza e di personalità quando incrocia Ronaldo, e propositivo in fase di spintaBuona prova sporcata dalle incertezze di reparto nel finale, con il gol e due occasioni in rapida successione per i bianconeri.Non sbaglia nulla per un’ora, poi viene travolto dal ciclone Dybala e dopo il gol va in affanno su Higuain e lo stesso Dybala nel recuperoQualche sbavatura in difesa ma attento e ficcante nelle ripartenze. Spaventa Szczesny con un missile nel finale di primo tempo.Bello da vedere e pratico: sfiora il vantaggio di testa, ma Szczesny gli dice di no (Padrone del centrocampo, recupera e costruisce con personalità.Grande attenzione e lucidità, concede poco ed è sempre nel vivo (Non entra in partita e non incide)Non trova spazi, Alex Sandro lo disinnesca con troppa facilità.Due occasioni clamorose sprecate, non è da lui. Sembra la controfigura di quello del Genoa. (22’ st Leao 5,5 Si sbatte ma non fa la differenza)Corre, tira e prova a svoltare la partita, grande impegno ma pochi risultatiSi può ripartire anche dopo una sconfitta, perché a Torino il Milan gioca la miglior gara della sua gestione. Con un po’ di freddezza e fortuna in più avrebbe strappato almeno un punto allo Stadium, è la strada giusta.