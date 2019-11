Juventus-Milan, dalle 20.45 La Diretta le probabili formazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' la super sfida dello Stadium tra Juventus e Milan a chiudere il programma della 12a giornata di campionato. Sulla carta, valutando l'attuale stato di forma delle due compagini, è partita dal pronostico chiuso, con i bianconeri più forti e largamente favoriti per la vittoria finale; i rossoneri devono tuttavia reagire al periodo nero che stanno vivendo, o potrebbe concretizzarsi l'incubo di vedersi coinvolti in zone ben più pericolose di classifica di quella attualmente occupata.(4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo. All. Sarri(3-4-2-1): Donnarumma; Duarte, Romagnoli, Rodriguez; Conti, Bennacer, Paquetà, Hernandez: Suso, Calhanoglu; Piatek. All. PioliSono impietosi i numeri del Milan, e non solo per quanto concerne la stagione in corso, ma anche osservando il recentissimo passato: basti pensare che i rossoneri non espugnano Torino, sponda Juventus, da più di 8 anni e mezzo, dallo 0-1 firmato Gattuso il 5 marzo 2011; illusorio il vantaggio di Piatek lo scorso anno, nel match conquistato dai bianconeri grazie alla rimonta firmata Dybala e Kean.