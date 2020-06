TORINO – I dubbi del Diavolo e le certezze della Vecchia Signora animano la ripartenza del calcio italiano con un punto in comune. La Coppa Italia diventa obiettivo primario: i rossoneri devono salvare la stagione e rilanciare la prossima, mentre Sarri è a caccia del primo trofeo italiano e Ronaldo vuole allargare la sua collezione con un nuovo successo. Lo Stadium accoglierà le due squadre senza pubblico ma con scenografie e supporti acustici ad hoc per simulare il tifo, la Juventus sarà in ritiro da domattina come consuetudine, e Sarri è intenzionato a rilanciare Pjanic in regia. Queste le ultime indicazione dalla Continassa, confermato il 4-3-3 con Danilo, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro davanti a Buffon. Bentancur (o Khedira), Pjanic e Matuidi alle spalle delle due certezze Ronaldo e Dybala. L’ultima maglia se la giocano Cuadrado e Douglas Costa. Fuori Higuain, ancora non pronti Chiellini, Ramsey e Demiral, ma sempre meglio di un Milan coi cerotti e in una situazione critica dal punto di vista della panchina (Ragnigck è in pressing su Pioli) e societaria. La posizione di Sarri, in bilico dopo il tonfo a Lione, è sempre più salda dopo la sosta e soprattutto dopo la vittoria contro l’Inter, la Juve è ancora in corsa su tre fronti ma deve iniziare a ingranare, e soprattutto a vincere.

Ultimo aggiornamento: 20:51

