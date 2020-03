Juventus-Milan, Sarri: «Vogliamo andare in finale, se Ronaldo sarà disponibile lo valuteremo domani»

TORINO Finalmente si gioca, ancora da capire se a porte aperte o chiuse, ma domani si avrà la prima finalista di Coppa Italia. Con un dubbio enorme in casa Juventus e assenze pesantissime per un Milan devastato dalle questioni societarie, e con Pioli in bilico. Sarri deve vincere per forza dopo lo scivolone di Lione, ma senza CR7 (in forte dubbio) è pronto a varare un’altra Juve. “Vogliamo andare in finale, e le mie scelte andranno in questo senso - spiega Sarri -. Chiellini ha avuto un affaticamento ai flessori, oggi ha fatto personalizzato. Buffon invece ha sofferto un leggero fastidio alla schiena, ma oggi ha fatto tutto l’allenamento. Ronaldo come sapete ha avuto un problema personale, quando torna se vorrà ci confronteremo, se domani sarà disponibile o meno dipende dall’eventuale risoluzione del suo problema. E’ chiaro che la sua eventuale assenza cambierebbe i nostri piani tattici”.

KHEDIRA E DC11 “Sami sta meglio, è in progresso, sta meglio della scorsa settimana, forse può fare uno spezzone. Douglas Costa? Sta abbastanza bene, è in crescita ma non ha i 90 minuti nelle gambe”.

CANCELLARE LIONE “Non ti dico come si è allenata la squadra perché mi pare che porti sfiga. A Lione abbiamo giocato un primo tempo di scarsissimo livello, il secondo migliore, ma non abbiamo capitalizzato la mole di gioco. Abbiamo lavorato sul muovere la palla molto più velocemente”

REAZIONE “Crisi? Da noi tutti si aspettano risultati con continuità, in questo perido non sono arrivati, abbiamo la possibiità di fare meglio e dobbiamo farlo. I giudizi al 100% sono influenzate dal risultato”

OCCHIO AL MILAN “A livello di squadra il Milan si è compattato, è una squadra disposta al sacrificio e all’aiuto reciproco, le questioni societarie non incidono sul campo”

CASO PJANIC “Fatica a credere che spostare un giocatore, Bentancur al posto di Pjanic contro il Lione, possa cambiare volto alla squadra. Pjanic è meno brillante di 2-3 mesi fa, ma il 100% della condizione difficilmente dura più di 20 giorni”

