Non ci sarà nemmeno Musacchio, per un’infiammazione alla caviglia sinistra, nella partita di domani sera contro la Juventus, valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Oltre all’argentino, Stefano Pioli dovrà fare a meno di Theo Hernandez, Castillejo e Ibrahimovic, squalificati. In realtà, l’attaccante svedese sarebbe comunque stato out per infortunio. I rossoneri cercheranno di mettere da parte gli ultimi malumori per provare a compiere l’impresa di battere la squadra di Maurizio Sarri nella trasferta di Torino. Non sarà facile per il Milan. Rebic sarà il falso nueve: il croato era uno dei giocatori più in forma prima dello stop a causa di una pandemia che ha contagiato più di sette milioni di persone nel mondo. Chance fondamentale per Paquetà. Se sbagliasse anche questa partita, il club di via Aldo Rossi potrebbe decidere di cederlo. Con lui confermato Calhanoglu e spazio a Bonaventura. Infine, tra i convocato torna Biglia. L’ex laziale, però, andrà in panchina: in mediana agiranno Kessie con Bennacer.

Ultimo aggiornamento: 19:18

